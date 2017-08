Warrant – Recensione: Louder Harder Faster

Non è mai facile sostituire un componente storico di una band soprattutto quando è molto amato dai fan e questi sono poco inclini al cambiamento. Questo è quello che è accaduto a Rober Mason l’ex cantante dei Lynch Mob quando è subentrato al posto di Jani Lane nel 2008 e con i Warrant ha fatto uscire l’album “Rockaholic” tre anni dopo. Sicuramente è stato un netto passo in avanti rispetto al precedente e poco convincente “Born Again” con Jamie St. James (Black ‘N Blue) dietro al microfono.

Ora sono passati sei anni dall’ultima fatica discografica e la band ormai rodata e coesa pubblica questo nuovo capitolo intitolato “Louder Harder Faster” che già dal titolo ci fa capire di che pasta è fatta. Il gruppo sfodera undici brani al fulmicotone prodotti da quella vecchia volpe di Jeff Pilson (Dokken) e mixato da Chris “The Wizard” Collier che spazia tra robusto hard rock old school, rock melodico di gran classe e schietto rock’n’roll senza tempo. Un album che non ha timore di mostrare le sue diverse anime, ma che comunque mantiene salde le radici nell’hard rock robusto e granitico che tutti amiamo a partire dall’iniziale titeltrack che si mantiene su queste vincenti coordinate stilistiche.

La successiva “Devil Dancer” è più suadente e intrigante e riesce a colpire subito dal primo ascolto, mentre “Perfect” è orecchiabile e accattivante al punto giusto, invece con “Only Broken Heart” si ritorna su sonorità più rocciose anche se arricchite da pregevoli melodie che danno una spinta in più al pezzo. Ovviamente non possono mancare le ballate e quella più riuscita è quella al piano “U In My Life” dall’inaspettato taglio Brit-pop, oppure la successiva bluesy e ammiccante “Music Man”, vero gioiellino di questo disco e dotata di un groove davvero irresistibile.

Da gustarsi tutte d’un fiato la terremotante “New Rebellion e la frizzante, ariosa e quasi glam-oriented “Big Sandy”, mentre il finale è affidato alla decisa e ultra melodica “Let It Go”. Senza dubbio questo “Louder Harder Faster” riporta lustro ai Warrant e se anche voi riuscirete a mettere da parte dubbi, preconcetti e la nostalgia del passato sarete in grado di apprezzare un disco a tutto tondo e a cui non manca nulla per diventare un classico nel suo genere.