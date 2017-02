The Wild! – Recensione: Wild At Heart

Da Kelowna, British Columbia arrivano questi The Wild!, quattro ceffi, barbuti e tatuati che ci propongono un deragliante e robusto rock’n’roll ad alto tasso alcolico. Capitanati da Dylan Villain alla voce e chitarra coadiuvato da Lucas “Boozus” al basso e backing vocal, The Kid alla chitarra ritmica e Reese Lightning dietro le pelli danno vita a dieci tracce di onesto e cazzuto rock di chiara matrice australiana (Ac/Dc, Airbourne) infarcite anche da influenze blues e accelerazioni tipiche del punk, senza dimenticare preziosi accenni southern che arricchiscono ancora di più il loro sound.

Siamo pronti ad imbarcarci in questo viaggio all’insegna del divertimento e della spensieratezza con la potente e iniziale “Ready To Roll” a cui fa seguito la cadenzata “Livin’ Free” dal suono veramente robusto e polveroso e non da meno la bluesy “White Devil” dove le chitarre liberano energia ad altissimo voltaggio e a cui è impossibile resistere. “Another Bottle” si stampa subito in testa e non te la levi neanche nel post sbronza, mentre con “Best In The West” si respira l’essenza del vero rock’n’roll in una composizione a cui non manca nulla, trascinante e potente allo stesso tempo con un assolo di chitarra centrale azzeccato e vibrante ed un ritornello a dir poco esplosivo, sicuramente il miglior pezzo del lotto.

Anche con “Rattlesnake Shake” si mantiene sempre il piede sull’acceleratore in un brano dall’indole aggressiva e quasi punk, mentre con “Run Home” emerge il lato più sudista della band che per l’occasione si fa accompagnare in chiusura anche da un coro gospel che da ulteriore enfasi al pezzo. Promosso questo “Wild At Heart” dei canadesi The Wild! merito di composizioni semplici, ma mai noiose pur nell’ambito di un genere musicale certamente non nuovo o innovativo come questo.