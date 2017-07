Styx – Recensione: The Mission

Atteso, attesissimo: “The Mission” arriva dodici anni dopo l’ultimo lavoro in studio, addirittura quattordici dopo il sottovalutato “Cyclorama” che era l’ultimo lavoro degli Styx a contenere materiale originale. Le anticipazioni che raccontavano di un concept, per di più di tema fantascientifico, facevano temere una debacle in stile “Kilroy Was Here”…ma per fortuna non è così!

Nello spazio di poco più di quaranta minuti, la band racconta una storia scritta da Tommy Shaw e Will Evankovich: la missione cui fa riferimento il titolo è diretta su Marte, e diventa pretesto per mettere in campo un po’ tutti i tratti caratteristici della sempre colorata e riconoscibile proposta degli Styx. Si va dal divertente e divertito rock’n’roll di “Gone Gone Gone” ai cori celestiali in stile Broadway musical di “Hundred Million Miles From Home”, a momenti più riflessivi come l’intensa “Locomotive”, al crescendo di “Radio Silence”. Il momento migliore è probabilmente la melodrammatica ed emozionante “The Greater Good”, interpretata da Lawrence Gowan e Tommy Shaw e sottolineata da passaggi di grande classe che riportano alla mente i migliori Queen. Nell’economia complessiva dell’album la parte dei leoni, in effetti, la fanno proprio Shaw e Gowan: in particolare quest’ultimo è decisamente incisivo in quella che dopo diciotto anni di permanenza nella band è di fatto la sua seconda prova con materiale originale. Proseguendo nella “missione”, vanno sottolineate anche l’intricata e sognante “Red Storm” con il suo sapore prog crepuscolare e il grande lavoro di Ricky Phillips e Todd Sucherman, ma pure le magie del pianoforte di Gowan in “Khedive”. “The Outpost” parte con echi beatlesiani e regala, poi, sferzate di energico ottimismo prima della chiusura un po’ frivola affidata a “Mission To Mars” e alle sue tastiere PFM style.

L’album ha il pregio di essere preciso e coerente e di essere il frutto di una band abbastanza ispirata, anche se i fasti di un capolavoro come “Pieces Of Eight” – richiamato da Tommy Shaw nelle interviste visto che si celebrano i 40 anni dall’uscita – rimangono parecchio distanti. “The Mission” è un buon lavoro, a tratti capace di rievocare la magia di un tempo, anche se dopo tanti anni di attesa e viste le capacità di una band che dal vivo continua ad essere tra le migliori sulla piazza era lecito attendersi qualcosa di memorabile.