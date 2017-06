Soulspell – Recensione: The Second Big Bang

Solo poche metal opera riescono a mantenere una certa longevità nel tempo. Troppo facile citare Ayreon ed Avantasia, probabilmente i top seller nel genere ed ormai sulla cresta dell’onda da quattro lustri, perchè ci sono anche altre realtà, che restano vive e pulsanti, trovando il proprio spazio. E’ il caso dei brasiliani Soulspell, progetto nato della mente del drummer Heleno Vale e qui giunto con “The Second Big Bang” al quarto disco in carriera. Il genere proposto resta sempre un power progressive metal di buona fattura, in cui, ovviamemente, gli ospiti dietro al microfono giocano un ruolo fondamentale. Ed in questo giro di giostra il compositore carioca ha ottenuto l’apporto di Matos, Lione, Kotipelto, Owens, Hartmann, Ayreon (!!), Scheepers, alla faccia della metal Opera di seconda fascia.

A livello di songwriting i Soulspell non portano certo innovazioni al genere, ma “The Second Big Bang” si difende bene. Gli intrecci di voci sono lasciati in primo piano e le parti strumentali passano un pizzico inosservate, ma è normale, quando si ha a che fare con cantanti di questo calibro. Ci sono le classiche cavalcate con inflessioni progressive, così come le song più powereggianti nelle ritmiche, con melodie immediate, rese comunque interessanti dalla classe di gente come Matos e Kotipelto. Basti ascoltare l’opener “Time To Set You Free” o la title track per capire di cosa stiamo parlando. “The Second Big Bang” cala un po’ di livello nella seconda parte, ma la classe dei frontman riesce a tenere comunque sempre viva l’attenzione, nonostante alcuni momenti più canonici o meno ispirati.

Complimenti ad Heleno Vale, che riesce con costanza a tenere in piedi un carrozzone di questo livello. Il nuovo disco dei Soulspell si mantiene sul livello dei precedenti e ciò e sicuramente una nota di merito. Di contro “The Second Big Bang” non è certo un lavoro rivoluzionario, che piacerà si ai fans del power prog sinfonico (tutti generi presenti nel cd, ma mai esasperati), ma difficilmente potrà essere annoverata tra le metal opera del secolo.