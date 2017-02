Smash Into Pieces – Recensione: Rise And Shine

“Rise And Shine” è il terzo lavoro in studio degli svedesi Smash Into Pieces, una formazione che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare grazie alle loro esibizioni live a supporto dei colleghi Amaranthe. Una band che nel corso degli anni ha prodotto due album di estrema qualità e varietà e che ha visto una costante crescita sia compositiva che qualitativa sfociata in questa nuova uscita.

Il gruppo è fautore di un’interessante miscela sonora che ha le radici nell’alternative rock di scuola americana e che vede come punto di riferimento formazioni quali Nickelback e Alter Bridge, senza dimenticare anche le influenze nu-metal ben presenti nei pezzi più tirati e rocciosi. Un’altra peculiarità del sound dei ragazzi di Orebro è l’uso dell’elettronica che rende alcune tracce più danzerecce e ruffiane come nel caso dell’iniziale “Turn Me Down” dotata di un grandissimo appeal commerciale e di “Animal”. Non da meno le successive “Let Me Be Your Superhero” e “Merry Go Round”, la prima dal ritmo sinuoso e ficcante, la seconda più melodica e delicata in cui spicca la bella voce di Chris Adam Hedman Sorbe che sa essere graffiante, ma anche all’occorrenza suadente e dolce.

Tra i pezzi migliori va annoverato “Higher” il primo singolo estratto, brano allo stesso tempo roccioso e pomposo contraddistinto da un tocco drammatico e quasi cinematografico che convince dal primo ascolto. “Stay” invece ricorda tantissimo nella parte iniziale ”Mad World” dei Tears For Fears, nella versione coverizzata da Gary Jules che poi sfocia in un chorus frizzante e più personale, mentre “YOLO” non sfigurerebbe affatto tra le composizioni dei Nickelback più melodici. “Rise And Shine” è una proposta davvero accattivante da parte degli Smash Into Pieces in cui si mescolano diversi generi con estrema naturalezza e abilità e dove convivono le diverse anime della band entrambe essenziali per la riuscita di questo lavoro.