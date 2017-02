Slipknot – Recensione: Slipknot

Alle soglie del 2000 si affaccia prepotentemente sulla scena un gruppo portatore di un mix mai sentito prima. Trattasi di nove loschi figuri provenienti dall’Iowa che sul palco indossano terrificanti maschere da film horror e suonano un’esplosiva miscela dei più estremi e alternativi sottogeneri del metal. Parliamo ovviamente degli Slipknot, che col loro omonimo debutto lasceranno un segno indelebile nella storia del rock duro.

La presenza in questa numerosa formazione di un addetto al giradischi e uno al campionatore, unita a quella di due percussionisti ad affiancare la batteria, rende già di per sé unica la band: grazie a questi elementi l’ensemble può sbizzarrirsi in una proposta tanto violenta e caotica quanto originale. Ne sono subito un esempio la malata e disturbante intro “742617000027” e la frenetica e potentissima opener “(sic)”, ormai un classico della metallografia mondiale.

La sparata “Eyeless” è un grido furioso che valica i confini del metal e vede le percussioni sugli scudi; l’hit single “Wait And Bleed” costituisce invece uno dei pochi momenti melodici e meno oltranzisti del lotto. Si riprende però subito vigore con due evergreen del combo americano, le rabbiose “Surfacing” e “Spit It Out”, immancabili cavalli di battaglia in sede live. Il sofferente intermezzo “Tattered & Torn” conduce dunque l’ascoltatore alla seconda parte dell’album.

Partendo dalle eccellenti premesse delle prime tracce, il disco mette a segno a questo punto altri colpi da maestro senza scadere nel minimo calo qualitativo. L’intrigante e rarefatta “Purity”, la distorta “Liberate”, l’algida “Prosthetics” o la massiccia “Diluted” sono tutte canzoni che contribuiscono a plasmare il clima di furiosa angoscia che pervade l’intero platter. Un sentimento disperato che pulsa fino all’ultimo, tra le note della lunga “Scissors” e della traccia fantasma (nell’edizione originaria dell’opera) “Eeyore”.

“Slipknot” non è solo un capolavoro, è uno degli ultimi album davvero rivoluzionari ad aver dato una scossa alla scena metal. L’esordio della compagine mascherata dell’Iowa rappresenta un disco genuinamente innovativo, come pochi altri se ne sono visti dalla sua data d’uscita ad oggi. La rabbia, l’energia e lo spirito dissacrante che lo attraversano, e che hanno trovato incarnazione nella band di quegli anni, hanno dato origine a una sequenza di tracce realmente inimitabili.