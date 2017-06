Dave Sixx – Recensione: Sixxsteria Or Harder Faster

Il piemontese Dave Sixx si presenta senza ombra di dubbio con un curriculum musicale di tutto rispetto. La sua attività musicale è iniziata infatti nel 1989, e da allora non si è mai interrotta, e ha compreso fra l’altro la militanza in alcuni gruppi e una serie di progetti solisti che hanno spaziato dalla psichedelica all’heavy metal. Sembra tra l’altro che possieda una Warlock numerata e autografata da Blackie Lawless, il che forse non è sinonimo di sapere suonare bene, ma lo rende appetibile per qualche ladro appassionato degli WASP. Il press kit comprende inoltre un CD rom completo di foto molto belle, e anche il booklet risulta estremamente curato. Detto tutto questo, e alla luce del fatto che con le moderne tecnologie molti demo autoprodotti hanno suoni molto vicini a quelli dei CD professionali, come si spiega un disco di caratura così mediocre?

Prima di tutto, Dave Sixx ha difficoltà di voce. Già dai primi acuti di “Electric Venom” ci si rende conto che, mentre non ci sono problemi nel tenere una nota lunga, alcune note alte vengono eseguite sempre sul filo della stonatura, e con una pronuncia inglese non sempre impeccabile. A questo si deve sommare una carenza a livello compositivo, per un disco decisamente troppo lungo e in parte ripetitivo. Nonostante ci siano una serie di parti strumentali, alcune anche piuttosto lunghe, come in “Thundering Steel” e in “Pearls Of Wisdom”, si ha quasi l’impressione che queste siano un riempitivo, più che avere un vero e proprio significato. A livello di produzione, gli strumenti che hanno maggior risalto sono chitarra e batteria, quest’ultima con suoni a volte “sporchi” e troppo metallici, mentre il basso è praticamente inesistente. La chitarra invece si esprime quasi esclusivamente a livello ritmico, gli assoli sono sparsi qua e là e non hanno una particolare importanza. “Heavy Metal Factory” risulta interessante per il suo andamento che alterna parti lente e parti veloci, ma si tratta di un caso isolato. Per finire, l’album contiene brani dai testi a dir poco ingenui, legati a valori come la fratellanza, il non arrendersi e l’importanza di dare corpo e voce ai propri sogni, tutti elementi condivisibili e sui quali non si discute, ma espressi a volte con un linguaggio fin troppo semplice (la rima “I am an heavy child / I am a metal mind” ne è un buon esempio).

Dispiace dover essere così radicali su un prodotto nostrano, frutto della evidente passione di un musicista sulle scene da tanti anni, ma su certi elementi non è possibile fare sconti. Dave Sixx è descritto come “one dreamer boy against filthy society”. Siamo sicuri che questa descrizione corrisponda al vero, ma l’arte e la professionalità sono un’altra cosa.