Pallbearer – Recensione: Heartless

Gli americani Pallbearer tagliano con “Heartless” il traguardo del terzo album in studio, dando un seguito al buon “Foundations Of Burden” del 2014. Il passaggio alla prestigiosa Nuclear Blast non implica novità nel sound del four-piece di Little Rock, che si conferma onestissimo continuatore di un doom metal dai tratti intimi e malinconici, figlio di Black Sabbath, Candlemass, Cathedral e (sotto alcuni aspetti) Opeth prima maniera.

“Heartless” segue la tendenza, inanellando sette canzoni in sessanta minuti di musica, episodi dove è il suonato ad essere preponderante, lasciando alla voce un ruolo tutto sommato marginale se rapportato alla lunghezza dei brani. L’opener “I Saw The End” è immediato esempio della bontà formale dei nostri, che subito giocano sui dialoghi tra le chitarre di Devin Holt e Brett Campbell, anche vocalist e dotato di un timbro giustamente “osbourniano”. Ritmi dilatati e una sezione ritmica monolitica e ricorsiva, sono tratti caratteristici del pezzo, nonché una costante durante l’ascolto.

Le scarse variazioni ritmiche purtroppo non aiutano il dinamismo del platter, di fatto poco, ma la band tende comunque a mantenere viva l’attenzione ricorrendo a leggere soluzioni trasversali come pennellate floydiane di tastiere e chitarre, ad esempio nella lunga suite “Dancing In Madness”, oppure degli ispessimenti parecchio metallici (con tanto di voce gridata) in “Cruel Road” e nella conclusiva “A Plea For Understanding”. Buona anche “Thorns”, il capitolo più snello e diretto, dai tratti cupi e con alcuni riferimenti allo spirito epico dei Candlemass.

Se già conoscete e seguite i Pallbearer non avrete difficoltà ad apprezzare anche il nuovo “Heartless”. La band certo non reinventa sé stessa e non aggiunge nulla di nuovo ai crismi del genere, ma si percepisce chiaramente l’entusiasmo riposto nel progetto e in fondo, squadra che vince non si cambia.