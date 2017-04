Overland – Recensione: Contagious

Altro tassello solista o quasi per Steve Overland, che in questo “Contagious” – che segue a due anni di distanza “Epic” – decide giustamente di mettere al centro la propria voce e interpretazione ancor di più di quanto non accada con gli FM. Ne deriva una proposta musicale in cui sono accentuate le contaminazioni blues e soul che restituiscono con ancora maggior calore la passione e le emozioni che il cantante britannico è in grado di regalare.

Lo spostamento di territorio, almeno parziale, è evidentissimo nell’opener “Doctor My Heart”, carica di groove come “Edge Of The Universe”: quest’ultima è impreziosita da un assolo di chitarra sognante di Tommy Denander, fondamentale su “Contagious” pure in veste di compositore. Ma non c’è solo Denander a nobilitare questa release, che annovera al basso il grande Tony Franklin (già con artisti del calibro di Roy Harper, Jimmy Page, Paul Rodgers, David Gilmour, Kate Bush e Whitesnake) oltre ad un’ospitata del tastierista Mark Stanway (Magnum, Robert Plant, Phil Lynott e Whitsenake). Non mancano, qua e là, deliziose puntate in contesti più marcatamente pop come “Wildest Dreams” e la vellutata “Making Miracles”, quasi in odore di grazia WestCoast. Pur mantenendo come comune denominatore un gusto e una classe indiscutibili, l’album si perde un po’ nella parte centrale, a causa di composizioni non efficaci come quelle poste in apertura, ma recupera con le dirette ed urgenti “Back Where I Belong” e “Unforgiving World”, che segnano un opportuno cambio di passo oltre a sonorità più vicine all’AOR della band madre. La sincopata ed emozionante “Shame On You” è ben più di una bonus track, ciliegina sulla torta di un album a lunghi tratti davvero godibile.