Nidingr – Recensione: The High Heat Licks Against Heaven

I norvegesi Nidingr, fondati nel 1992 per volere del chitarrista Teloch (Mayhem), sono stati protagonisti di un percorso evolutivo costante, che li ha portati dal black metal oltranzista e primitivo degli esordi a una visione adulta dello stesso. Se il precedente “Greatest Of Deceivers” metteva già in luce il ricorso a leggere parentesi industrial e un groove molto più attuale, il nuovo “The High Heat Licks Against Heaven” segue lo stesso sentiero, solo dilatando ulteriormente i ritmi per accompagnare il concept sulla mitologia norrena scelto per la quarta prova sulla lunga distanza.

Ottimo punto di incontro tra autoritarismo black e tecnica esecutiva, “The High Heat Licks Against Heaven” valorizza lo stile di Teloch, che predilige strutture ricorsive e uniformi ma cariche di feeling, accompagnato da una sezione ritmica quadrata ma varia, con Øyvind Myrvoll alla batteria e Sir al basso. Lo screaming del vocalist Cpt. Estrella Grasa è un valore aggiunto, in grado di dirigersi da una tonalità al vetriolo a una sorta di lamentoso pulito.

Un disco figlio dei primi Dødheimsgard, dei Satyricon recenti e degli stessi Mayhem, “The High Heat Licks Against Heaven” alterna episodi taglienti e dal mood plumbeo come “Hangagud”, “Surtr” e “Heimdalargaldr” (questa comunque dotata di uno stacco acustico) ad altri più elaborati dove la band mostra disinvoltura nell’esprimere in modo differente la propria diabolica matrice, che non ne esce impoverita, anzi rafforzata. “Gleipnir” introduce lametose parentesi ambient/industrial e ritmi al limite del doom che chiamano in causa le sperimentazioni primigenie dei Dødheimsgard, mentre “Ash Yggdrasil”, con un breve cammeo vocale di Garm, apre ad una struttura più ariosa, con suoni “siderali” se vogliamo, ferma restando l’imponenza dell’anima black.

La voce di Amalie Bruun (Myrkur) interviene a impreziosire “Naglfar Is Loosed”, che chiude il platter con il suo groove anthemico. I Nidingr interpretano dunque i dettami del black metal con personalità. Vero è che un simile sound sarebbe stato davvero sorprendente fino a metà ’90- primi 2000 ed oggi è soltanto competitivo, ma i Nidingr riescono ad essere caratteristici e convincenti all’ascolto. Una buonissima alternativa per gli appassionati di questo panorama.