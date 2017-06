My Regime – Recensione: Deranged Patterns

Secondo album per gli scandinavi My Regime, capitanati da quel satanasso di Spice (già Spiritual Beggars), che pubblicano questo loro secondo album “Deranged Patterns” nuovamente su Scarlet Records. Rispetto all’esordio “Dogmas” cambia poco e niente nella proposta della band, fortemente ancorata ad un thrash vecchio stile che -ancora una volta- vede un grosso debito da pagare alla vecchia scuola ed in particolar modo agli Slayer: insomma, in buona sostanza cambia veramente poco rispetto all’esordio e viene da chiedersi se questo amore sconsiderato per i capisaldi del genere possa anche essere ammantato di un pizzico in più di originalità che qui davvero latita.

La title track, intro con preponderanza di batteria dalle movenze tribali, sfocia subito nella carica “Time Slipping Out Of Tune”, dal bel piglio che ricorda altre trecentocinquanta brani ma fa scapocciare senza pensieri così come la successiva e veloce “Rays Of Grey”, corredata di un bel rallentamento d’atmosfera ottimo per ritemprare le forze; si scende di bpm e la più ritmata “Off To War” offre un intermezzo melodico e vario che si gioca su arpeggi di chitarra e basso che segue a ruota aprendo la scena per una ripresa in pompa magna che dà il la a un assolo convincente. Purtroppo tutto si ripete e la varietà non fa parte del songwriting della band, che si ritrova a proporre nuovamente strutture ed armonie sentite più volte, che non fanno mantenere alta l’attenzione: ok, “Nervous Fort” si salva ed ha un bel tiro e la strumentale di basso “Silver” è piacevole, ma andando a stringere questo “Deranged Patterns” sottolinea nuovamente i limiti (autoimposti?) dei My Regime, colpevoli di essere troppo instradati su un binario che si rivela dritto, non in grado di fornire abbastanza spunti per trovare nuovi passeggeri disposti a salire sul treno.

Un’altra occasione sprecata per i My Regime: urge un cambiamento di rotta per ravvivare l’attenzione.