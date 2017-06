Merrimack – Recensione: Omegaphilia

Una valanga nera e urticante pronta ad avvolgervi e a condurvi in un perpetuo oblio. Così suona il ritorno dei Merrimack a cinque anni di distanza della loro ultima release, “The Acausal Mass”. Il come-back dei blackster parigini risponde al nome di “Omegaphilia”, perla oscura di Black Metal introdotta da un artwork di copertina disturbante, in cui temi quali religione, sacrificio e morte si uniscono in un macabro insieme e anticipano il contenuto delle sette tracce contenute nel disco.

Fughiamo subito ogni dubbio: il ritorno dei Merrimack non raggiunge i fasti delle prime composizioni ma riesce, grazie a una felice e riuscita commistione di diverse influenze, a realizzare un prodotto devastante, ricco di atmosfere, con soluzioni mai banali. Complice un’ottima produzione che consente a ogni strumento di ritagliarsi il giusto spazio, “Omegaphilia” alterna sfuriate in pieno stile Black a passaggi più ricercati e apocalittici, in cui esaltare la componente più malata e diabolica del gruppo.

Nel mezzo alcune ottime canzoni e tanto buon materiale che non mancherà di accontentare i vecchi fan, senza scontentare i nuovi. L’opener “Cauterizing Cosmos”, in tal senso è significativa di come la band riesca a variare le proprie soluzioni musicali senza snaturarsi, risultando sempre credibili. “The Falsified Son”, primo highlight del disco, è una cavalcata, un attacco all’arma bianca carico di tensione e vibranti emozioni. E siamo solo all’inizio. La successiva “Apophatic Waeponry” fonde influenze Doom Metal ad atmosfere Black più classiche, con un songwriting fresco e dinamico. Altro picco compositivo dei Merrimack.

Il prosieguo di “Omegaphilia” si muove su coordinate simili, tra il folle rifframa di brani quali “Gutters Of Pain” o “At The Vanguard Of Deception”, a momenti più sulfurei e claustrofobici come “Sights in the Abysmal Lure” o “Cesspool Coronation”, per giungere poi alla conclusiva “At the Vanguard of Deception”, un Vaso di Pandora che custodisce le molteplici anime del gruppo. Salutiamo con enorme piacere il ritorno dei Merrimack, fautori di un Black Metal maturo e consapevole delle proprie (enormi) potenzialità.