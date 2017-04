Mastodon – Recensione: Emperor Of Sand

I Mastodon sono senza ombra di dubbio una delle più grandi band emerse sulla scena metal dopo il 2000. I capolavori “Leviathan”, “Blood Mountain” e “Crack The Skye” sono pietre miliari che hanno lasciato il segno nella storia musicale dello scorso decennio, i caleidoscopici “The Hunter” e “Once More ‘Round The Sun” due eccellenti dischi con cui il gruppo di Atlanta ha continuato ad abituarci fin troppo bene. Questa premessa è servita essenzialmente per nascondervi giusto il tempo di poche righe una scomoda, ma che prima o poi si sarebbe inevitabilmente palesata, verità: dopo tante stupefacenti sorprese, il nuovo “Emperor Of Sand” è “solo” un buon album.

Ammettiamo con disarmante sincerità che se sulla copertina del settimo lavoro del combo americano non avesse campeggiato la parola “Mastodon”, nel suo bel logo elegante e raffinato, avremmo forse incoraggiato i debuttanti di turno definendoli come autori di un piccolo gioiello variegato e di classe. Si dà il caso però che sapessimo cosa stavamo recensendo, e l’eredità dell’ensemble della Georgia è pesante come un macigno. Se i nostri mettono dunque a segno undici tracce piacevoli, variopinte e come al solito magistralmente cesellate, ma fin troppo telefonate per quello che è ormai il trademark della band e spesso abbastanza più semplici rispetto agli abituali standard, un pizzico di delusione non può non fare capolino.

Esposte comunque tutte le criticità del caso all’inizio della nostra disamina, è ora il momento di dire che “Emperor Of Sand” si conferma un platter di qualità, con ottime canzoni e che cresce con il passare degli ascolti. Concettualmente parlando, le premesse alla base dell’album sono poi altamente nobili e profonde. Il vagabondaggio attraverso il deserto espresso nel concept altro non è che un’elaborata metafora della lotta contro il cancro; un racconto che trova il proprio fondamento nella vita reale, dal momento che negli ultimi anni la moglie di Troy Sanders e le madri di Brann Dailor e Bill Kelliher sono state purtroppo colpite da questa malattia.

A un substrato lirico così impegnato si sposano quindi musiche a volte altrettanto complesse, altre immediate come mai se ne sono sentite nella storia del gruppo. I nostri danno il meglio di sé con l’evocativa e possente opener “Sultan’s Curse” e con le tracce più complicate e sulla lunga distanza come la psichedelica “Roots Remain” o la dolce e malinconica, poi più tesa e misteriosa, “Jaguar God”. Sull’altro versante, i tre minuti del singolo “Show Yourself” sono quanto di più easy e facilmente assimilabile il combo georgiano abbia mai prodotto.

Ritroviamo un approccio altrettanto diretto nelle sempre brevi, ma più spigolose e impegnative, “Precious Stones” e “Scorpion Breath”. I buoni vecchi Mastodon, coriacei e sempre restii a far adagiare sugli allori i propri ascoltatori, riemergono invece nella rocciosa “Steambreather” e nella frenetica “Word To The Wise”, che viene purtroppo clonata nella propria ritmica e nel proprio incedere da una non troppo convincente “Ancient Kingdom” a seguire. Fortunatamente un’eclettica “Clandestiny”, ma soprattutto un’“Andromeda” in costante bilico tra rabbia e apertura melodica, rimettono subito le cose al loro posto.

Ricollegandoci a questo punto con quanto detto all’inizio, ribadiamo e confermiamo le nostre prime impressioni: “Emperor Of Sand” è il platter meno sorprendente e riuscito all’interno della strabiliante carriera dei Mastodon; nonostante ciò, resta comunque un signor disco. Sarà la tematica profonda che vi viene affrontata, saranno le inconfondibili e affascinanti atmosfere che emergono qua e là, sarà l’inscalfibile gusto compositivo di cui i nostri sono al di là di tutto dotati, ma anche se stavolta l’ensemble statunitense ha un po’ limitato le proprie capacità, la sua opera è in ogni caso di valore. Vediamo allora questo album come un lavoro di transizione, passaggio necessario per portare nuovi e succosi frutti ai prossimi appuntamenti in studio.