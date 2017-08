Toto – Recensione: Isolation

Annoverare i Toto tra le proprie band preferite continua a non essere una mossa particolarmente azzeccata per chi vuole costruirsi una reputazione da rocker inossidabile. Eppure la classe dei musicisti coinvolti nelle varie formazioni che si sono susseguite lungo gli anni, la precisione e il feeling di un chitarrista come Steve Lukather, la sezione ritmica sempre impeccabile e fantasiosa, il calore e la passione che ha con poche eccezioni contraddistinto le composizioni dei Toto sono caratteristiche che prescindono dal genere, al tempo stesso nobilitandolo.

AOR, pop rock o rock melodico? Poco importa come vengano etichettati, tanta è la libertà che si respira in pezzi come ‘Lion’, dove emerge anche il gusto di una band mai eccessiva, capace di regalarsi sortite in territori avventurosi non troppo distanti da certo progressive senza mai smarrire la strada della semplicità. A rendere ‘Isolation’ peculiare rispetto a tutto il percorso dei Toto è senza dubbio la voce cristallina di Fergie Frederiksen (già nei Trillion e nei Le Roux). Il cantante si rende protagonista di vere e proprie acrobazie vocali, in ‘Lion’ come in ‘Angel Don’t Cry’, prima di esplodere tutto il proprio talento in ‘Endless’. La band non disdegna puntate decise verso il rock da classifica, e lo fa con un’efficacia che non può lasciare indifferenti: il chorus strepitoso della celeberrima ‘Stranger In Town’ sta a testimoniarlo, così come il contagioso sentimentalismo della commovente ballad ‘How Does It Feel’. Da segnalare, inoltre, la dinamica title track e il delizioso pop di ‘Change Of Heart’. Le tastiere mai invadenti di David Paich e Steve Porcaro, la genialità mai troppo celebrata di Steve Lukather, tutto è perfetto in quello che non è l’album di maggior successo commerciale nella carriera dei Toto (nonostante gli oltre 5 milioni di copie vendute), ma molto probabilmente quello musicalmente più intrigante e appetibile anche per un pubblico abituato a sonorità più heavy.

Un capolavoro ancora in buona parte incompreso.