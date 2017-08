Inglorious – Recensione: II

Vanno di fretta gli Inglorious: formatisi solo tre anni fa, tornano sul mercato ad un anno di distanza dal notevole debut con lavoro intitolato semplicemente “II” per la gioia di chi stravede per una forma di hard rock classico ma potente; la caratteristica che spicca all’ascolto degli inglesi è la voce stentorea di Nathan James, senza dubbio una delle più eclatanti sentite ultimamente: ruvida, bluesy, dotata di estensione portentosa che l’ha portato anche a collaborare con il variegato ensemble della Trans-Siberian Orchestra o col chitarrista Uli Jon Roth.

Fa in un certo senso sorridere il fatto che gli Inglorious siano completamente immersi e omaggino un genere sviluppatosi quando i membri della band non erano nemmeno nati: l’hard rock classico degli anni ’70 di Led Zeppelin, Bad Company e Deep Purple; ci sono chiaramente aspetti della loro musica più ancorati al presente però in generale possiamo affermare che i nostri suonano “revivalisti” (e in questa occasione non è una critica).

Dopo una “I Don’t Need Your Loving” non particolarmente trascinante ci pensano “Taking The Blame” e “Read All About It” a donarci quello che ci aspettiamo da una formazione del genere: pezzi ritmati, cantati con trasporto e con una componente blues mai nascosta. “Making Me Pay” e “Hell Or High Water” non sono dissimili dagli Alter Bridge e in generale in questa seconda fatica scema un po’ l’effetto sorpresa nonostante i nostri non abbiano mai introdotto alcuna novità particolarmente significativa (con questo non voglio ancora una volta sminuire la bontà della band)

In coda arriva “High Class Woman”, uno dei miglior pezzi di un lotto di cui gli Inglorious vanno molto fieri perché creato in maniera organica, con un songwriting collettivo (dove si è ben insrito il nuovo chitarrista solista Andreas Eriksson) e scevro da sovrastrutture e correzioni da studio.



Però gli preferiamo il debut…