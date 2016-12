Imperial State Electric – Recensione: All Through The Night

L’ultima traccia di questo album si intitola “No Sleeping” e possiamo affermare che il prolifico Nicke Andersson (Entombed, Hellacopters) di sicuro non dorme sugli allori, infatti l’uscita di questo “All Throught The Night”, nuovo album dei suoi Imperial State Electric a così poca distanza dal suo predecessore “Honk Machine” ha sorpreso praticamente tutti. Ma si sa quando la vena creativa di un’artista è inarrestabile è sempre giusto darle voce e anche questa volta non possiamo fare altro che inchinarci ala maestria del bravo Andersson coadiuvato dai fidi Dolf de Borst al basso, Tobias Egge alla chitarra e Thomas Eriksson alla batteria e percussioni.

Quello che emerge dall’ascolto di queste dieci tracce è l’innata capacità della band di addentrarsi in tutti i vari territori della musica rock, passando dall’hard rock al viscerale blues, oppure dal post punk al country rock in modo così naturale senza barriere di nessun tipo e risultando sempre convincente. A partire dall’iniziale psichedelica e retrò “Empire Of Fire” caratterizzata dalle ruggenti chitarre enfatizzate a dovere dall’ugola di Andersson a “All Through The Night” in cui ci sono evidenti richiami a Tom Petty. Molto riuscito anche il duetto con Linn Segolson su ”Break It Down”, mentre “Remove Your Doubt” è puro e genuino rock’n’roll senza fronzoli.

Che dire gli Imperial State Electric hanno fatto nuovamente centro e in questo “All Through The Night” hanno dato il meglio di se stessi creando una musica senza confini e generi di sorta unita sotto la bandiera del rock’n’roll che tanto ci piace. Un ascolto consigliato a tutti gli amanti della buona musica e del rock con la R maiuscola.