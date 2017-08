Harem Scarem – Recensione: United

Sono davvero poche le band in campo melodic rock che possono vantare una discografia solida come quella degli Harem Scarem: non fa eccezione neppure il nuovo “United”, in cui la capacità compositiva del duo Hess/Lesperance, il sound sempre riconoscibile della band unito ad un’energia ed una freschezza proprie delle band giovani ed emergenti – e non tipica di una che è sulle scene ormai da 25 anni e passa, le intuizioni melodiche di chorus fatti per imprimersi dal primissimo ascolto sono tutti ingredienti presenti in maniera massiccia dall’inizio alla fine, contribuendo ad un altro prezioso tassello della loro carriera.

Dominato da pezzi solari come la title track ma pure – paradossalmente visto il titolo – dal singolo “Sinking Ship”, che testimoniano il buon periodo attraversato dalla band, “United” presenta anche diversi altri colori e schemi familiari a chi segue la band canadese. Uno dei momenti migliori è rappresentato senz’altro dall’irresistibile crescendo del riffing di Lesperance che apre ed accompagna la splendida “Here Today Gone Tomorrow”, ma gli Harem Scarem interpretano in maniera personale anche brani solo in apparenza più superficiali, come “Gravity” con la sua andatura sincopata o la più leggera “No Regrets”; sfumature ancora differenti nelle armonie vocali che contrassegnano l’apertura di “Bite The Bullet” o nell’urgenza della fresca e dinamica “Heaven And Earth”, mentre Hess dà il meglio di sé nella struggente ballad “One Of Life’s Mysteries”. Qualche brano meno convincente nella seconda parte fa scendere di mezzo punto il giudizio complessivo, ma si tratta di un dettaglio all’interno di un quadro fatto di colori intensi e realistici, capaci come sempre di toccare l’anima nel profondo.

Gli Harem Scarem continuano a proporre la stessa ricetta. Ma è una ricetta vincente, che consente loro di sfornare un altro piccolo grande album.