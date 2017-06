Great White – Recensione: Full Circle

Questo disco ha tutto, ma proprio tutto, per essere definito un buonissimo album di hard rock tipicamente anni ottanta. La produzione, affidata dopo tanto tempo al sempre eccellente Michael Wagener, è perfetta, ben calibrata nell’equilibrio tra le chitarre e la base ritmica, con anche un bell’accento sulle vocals squillanti di Terry Illous. Così come funzionano alla grande le singole canzoni; ovviamente lontanissime da ogni divagazione sul tema, ma capaci, grazie al tocco di songwriter di classe come Mark Kendall e Michael Lardie, di rinverdire i fasti di un sound tanto classico quanto mai del tutto dimenticato.

C’è però un punto che rimane controverso. Ovvero che , per quanto ben concepito, “Full Circle” non è del tutto quello che ci si aspetterebbe da un disco con il marchio Great White ben in evidenza sulla cover. In primo luogo perché la mancanza di un cantante carismatico come Jack Russell è non aggirabile (senza nulla togliere allo splendido lavoro svolto da Illous), ma anche perché, stilisticamente, questo è un album che pare essersi dimenticato di tanto del lavoro di affinamento svolto dalla band durante la propria carriera. E abbiamo l’impressione che le due questioni siano probabilmente una la conseguenza dell’altra, visto che è proprio il lato più bluesy e melodico a mancare.

Se infatti, come accennato. tutte e dieci le canzoni qui incluse sono indiscutibilmente buone, con anche qualche brano davvero trascinante, come ad esempio la corposa “This Is The Life”, o la ispirata “Cry Of A Nation”, nessuna, ma proprio nessuna ha la profondità melodica o il grip emozionale di tanti brani dell’era precedente, che siano storici o meno (ci viene ad esempio in mente un disco estremamente sottovalutato come “Can’t Get There From Here”).

In alcuni casi, come nel singolo “Big Time”, che cita, crediamo volontariamente, la vecchia “Face The Day” nell’intro, oppure nella più rilassata e classic rock “Let Me In”, sono chiarissimi i riferimenti al sound del passato, ma sono forse questi proprio i momenti in cui la mancanza dello stesso Russell viene a galla con maggiore evidenza (pur restando delle ottime canzoni, va precisato).

Se i Great White si fossero sciolti dopo “Once Bitten…” e fossero tornati oggi con un disco come “Full Circle”, ci sarebbe davvero di che restare di stucco, ma arrivando dopo una sequenza di album quasi sempre validissimi e spesso diversi tra loro, finisce per essere solo una discreta aggiunta ad un corpus artistico che non ne aveva comunque nessun bisogno. Il risultato di tale paradosso è che probabilmente questo nuovo album piacerà maggiormente a chi non è un fan della band da sempre, ma ama certe sonorità, piuttosto che a chi ha seguito e amato lo Squalo Bianco per tanti anni.