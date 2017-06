Desultory – Recensione: Through Aching Aeons

Non si possono certamente definire una band prolifica gli svedesi Desultory. In ben ventisette anni di carriera (interrotti però da uno scioglimento durato 13 anni) i nostri hanno infatti prodotto la miseria di cinque album, ultimo il valido “Counting Our Scars” nel 2010. Se però altri sette inverni sono passati a raggelare le terre del Nord, ben poco pare essere mutato nelle menti dei nostri amici, visto che anche questo nuovo “Through Aching Aeons” è facilmente ascrivibile alla lega del death metal più tradizionale, più precisamente quello di matrice, appunto, swedish.

Non che questo sia un danno, visto che l’unico tentativo effettuato dalla band di distaccarsi in modo evidente del progetto dei primordi ha dato origine ad un disco tra i peggiori prodotti dalla suddetta scena negli anni novanta, ovvero l’orribile “Swallow The Snake”, ma, come per tanti altri, anche per loro diventa sempre più difficile tirar fuori canzoni in grado di restare interessanti, rimanendo altresì così vicine ad uno stile che è stato proposto e riprodotto un numero di volte sufficiente a renderlo illegale.

Premesso ciò, va però anche aggiunto che i Desultory se le cavano comunque bene, riuscendo a tirar fuori un buon numero di brani che non annoiano, ed anzi, in qualche momento riescono anche far drizzare le orecchie. Il merito va senza dubbio ad una sequenza di riff che cercano una dimensione melodica meno scontata, inserendo alcune dissonanze e non disdegnando infiltrazioni di matrice lontanamente psichedelica.

É questo il caso di brano come la title track, oppure la lunga ed elaborata “Beneath The Bleeding Sky” e la groovy “Breathing The Ashes”. É mancato però forse il coraggio di andare un passo oltre con queste intuizioni, perché il contesto generale, comprese le linee vocali, rimane comunque generalmente agganciato allo schema old school, con ritmi martellanti e riff melodici dal taglio malinconico. Schema di qui l’iniziale “Silent Rapture” o anche la classica “Slither” sono due ottimi esempi.

L’insieme rimane senza dubbio piacevole e ben eseguito, anche se è difficile definirlo “entusiasmante”. Chi però lì fuori apprezza ancora certe sonorità, e non disdegna un minimo di diversità e personalità, un album come questo potrebbe gradirlo. Forse anche più di quanto abbia fatto il sottoscritto.