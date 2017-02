Cynic – Recensione: Uroboric Forms – The Complete Demo Recordings

Dopo il velenoso split con il batterista Sean Reinert, dopo una partnership durata trent’anni, Paul Masvidal ha deciso di aprire i propri archivi personali mettendo a disposizione dell’ascoltatore tutte le registrazioni demo dei Cynic pre “Focus”, operazione che sarà gradita ai collezionisti più assidui della band ma che rimane anche un prodotto eccessivamente di nicchia.

La versione 1991 di “Uroboric Forms”, uno dei pezzi migliori di “Focus” che qui vedeva ancora Tony Choy al basso, è un po’ più grezza di quella conosciuta ma già definita nel presentare quel death ultratecnico e contaminato che negli anni in questione era ben rappresentato anche da Atheist e Death. Stesso discorso per “The Eagle Nature” a cui manca solo il velo di modernità che venne dato al debut in fase di produzione da parte dello stesso Masvidal in combutta con Scott Burns; a fine track list le troviamo entrambe in una versione dello stesso anno ma con Brian DeNeffe dei Viogression alla voce.

La meno conosciuta “Pleading For Preservation” mette in mostra la creatività ritmica dei Cynic, sia nelle chitarre che nelle impressionanti partiture di basso e batteria senza dimenticare la giovane età dei musicisti all’epoca; seguono alcuni pezzi del 1990 e tratti dalla cassetta demo “Reflections Of A Dying World” più strettamente death metal anche se sempre con momenti solisti di scuola fusion.

Più interessante in questa sezione dedicata ai veri albori della band (intorno al 1988) “Cruel Gentility” dalla struttura più tendente al thrash con un Sean Reinert davvero indiavolato dietro i tamburi; anche “Extremes” continua su questa falsariga ricordando a tratti i primi Annihilator che stavano per esordire proprio in quel periodo.

Ribadiamo la bontà dell’operazione messa in atto dalla Century Media con questo “Uroboric Forms – The Complete Demo Recordings” principalmente per chiunque voglia possedere tutto quanto partorito dalla fervida mente compositiva di Paul Masvidal, però non mi sento di dare una votazione numerica a tracce non definitive… e soprattutto non riesco a trattenermi dal tornare a consumare “Focus” a furia di ascolti!