Crashdiet – Recensione: Rest In Sleaze

Nella voce di Dave Lepard, primo frontman dei Crashdiet e suo fondatore nel 2000, c’è sempre stata una sorta di urgenza quasi disperata. E’ questo uno dei tratti distintivi di questo lavoro, che nonostante qualche ingenuità di fondo dovuta forse alla giovane età dei componenti della band, si mantiene ad oggi come la sua uscita più interessante, autentica e sincera. Un’urgenza che, col senno di poi, sembrava quasi un presagio di quella che è stata poi la fine della vita di Lepard, morto suicida appena un anno dopo a nemmeno 26 anni. Con questo non vogliamo certo dire che i Crashdiet, negli anni successivi, non abbiano fatto niente di buono; anche “The Unattractive Revolution” e “Generation Wild” sono lavori interessanti e ben fatti. Probabilmente però in “Rest In Sleaze” c’è una percentuale maggiore di brani che sprizzano energia e immediatezza, sia nei mid tempo come “Knokk ‘Em Down” o “Breakin’ The Chainz” che nei pezzi più veloci e feroci, come “Riot in Everyone” e “Queen Obscene“. Il glam di cui i Crashdiet sono sempre stati portabandiera anche negli anni a venire vive qui una sorta di contaminazione con il punk più rabbioso e disperato, fondato sulla necessità da parte di Lepard di dover dire qualcosa, di rendere memorabile il suo passaggio su questa terra, prima che sia troppo tardi. Solo gli anni a venire ci diranno se sia andata effettivamente così, certo è che, vista la deriva dei Crashdiet dopo la sua scomparsa (basti solo pensare agli infiniti campi di formazione, in particolare dietro il microfono), è lecito pensare che uno spirito come quello emerso nel loro esordio non potrà tornare. Godiamoci allora questa manciata di brani, contrassegnati, oltre che dalla voce di Lepard, da un repertorio di backing vocals ben fatte e da una serie di riff di chitarra graffianti nella loro immediatezza. Un esordio che è un po’ anche un canto del cigno.

Etichetta: Universal Records



Anno: 2005



Tracklist: 01. Knokk 'Em Down 02. Riot in Everyone 03. Queen Obscene (69 Shots) 04. Breakin' the Chainz 05. Needle in Your Eye 06. Tikket 07. Out of Line 08. It's a Miracle 09. Straight Outta Hell 10. Back on Trakk

Sito Web: https://www.facebook.com/fanscrashdiet/?fref=ts