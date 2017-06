Cky – Recensione: The Phoenix

Era dal 2009 che non si facevano sentire con un nuovo album in studio i CKY: in realtà “The Phoenix” è composto soltanto da otto pezzi, ben tre dei quali in realtà già usciti in precedenza come singoli. In primis la potente opener “Repleaceable”, ma pure la meno efficace – fatto salvo l’intricato lavoro di chitarra – “Days Of Self Destruction” e l’intenso post (?) grunge di “Head For a Breakdown” sono, quindi, brani già noti ai più: ecco allora che è la ragione dell’interesse per l’album è soprattutto che si tratta del primo full length realizzato senza il frontman originale Deron Miller, e che vede quindi come protagonista assoluta il chitarrista, produttore e ora anche cantante Chad I Ginsburg.

Un suono cupo, ruvido e potente registrato in gran parte al Rancho De La Luna, a Joshua Tree, caratterizza tutta la durata di “The Phoenix”, anche se alcune divagazioni come le frizzanti “Unknown Enemy” e “The Other Ones”, portano un sapore diverso con le loro ripartenze e le sfumature leggermente meno cupe. I CKY si rituffano in territori tra il grunge e l’industrial in pezzi come “Wiping Off The Dead”, intrigante con il suo uso di suoni filtrati e il basso di Matt Deis ad insinuarsi in improbabili cunicoli, mentre “Lies From You” è il brano più leggero del lotto. La conclusiva “Better Than Get Even”, liquida e onirica a tratti, mette coraggiosamente insieme le due tendenze di cui sopra.

Contribuiscono in maniera decisiva al senso claustrofobico dell’alternative metal dei CKY formato 2017 i sintetizzatori, anche questi “manovrati” da Ginsburg e da Deis. A completare la line-up, insieme a loro due, il batterista Jess Margera: un combo compatto che nello spazio di poco più di mezz’ora condensa idee ed intensità con una chiara direzione in mente ed un mood decisamente poco solare ed estivo…ma non si tratta di una critica!