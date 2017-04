Choirs Of Veritas – Recensione: I Am The Way, The Truth And The Life

Dopo l’ottima sorpresa della fine di fine 2015 targata Enzo & The Glory Ensemble ecco che la Underground Symphony dà la possibilità ad un’altra band italiana di christian metal di proporsi al pubblico; parliamo in questo caso dei Choirs Of Veritas di Milano dediti ad un metal sinfonico elegante e di buon spessore che rivela evidenti punti di riferimento in gruppi quali Kamelot, Theocracy, nella musica classica ma anche per gruppi come i Nightwish, soprattutto per la presenza della cantante Eliana Sanna, una mezzasoprano che divide le linee vocali (soprattutto vocalizzi e cori) con la voce più classicamente power del bravo Davide Schiavi.

Il gruppo nasce per volontà del compositore e tastierista Davide Scuteri e non è quindi un caso se il suo strumento acquisisce un peso determinante nell’ossature delle canzoni dei nostri sia quando si pone in primo piano come nell’opener “Ask Him” che quando supporta a dovere la potente linea ritmica di Cesare Ferrari (basso) e della batteria in “The Searching”. Eliana Sanna compare per la prima volta in quest’ultimo pezzo con dei vocalizzi e si occupa di ottimi cori in “Thank You”, una semi-ballad davvero elegante e ricercata.

Lo stile dei Choirs Of Veritas non è certo uno dei più semplici da affrontare, soprattutto se si è alle prime armi, ma i milanesi riescono a convincere fin da questo debutto grazie ad una varietà compositiva già matura ed un approccio compositivo mai troppo tecnico, che lascia molto spazio a parti dirette e di più veloce assimilazione. In ogni caso “I Am The Way, The Truth And The Life” si apprezza anche perchè ad ogni ascolto è possibile aggiungere altre soprese al bagaglio emozionale che i brani propongono ed in questo senso la varia “Vanitas Vanitatum” raggiunge uno degli apici compositivi del primo album della band grazie ad ottime linee vocali, perfette partiture di tastiera (con un crescendo notevole nella seconda parte del pezzo) ed un’ossatura ritmica che dona energia e potenza nei momenti necessari; ottimo anche l’assolo finale di chitarra di Roberto Curtoni.

Quel che potrebbe sembrare un piccolo punto debole della release è la registrazione che a tratti risulta forse un pelo ovattata; vedi ad esempio la dinamica “Miracles” in cui l’impatto degli strumenti sparati a mille non colpisce in modo adeguato e risulta un po’ coperto.

La title-track è, nella sua delicatezza e perizia compositiva, il pezzo che davvero rappresenta al meglio l’essenza dei Choirs Of Veritas e lascia spazio a virtuosismi limitati e circoscritti che impreziosiscono senza strafare.

Il resto dell’album propone altre ottime song che faranno la gioia dei fan del metal sinfonico e ricercato, dalla sperimentale “A New Commandment” alla cover di “Grace” dei christian progressive metaller scandinavi Mehida, altro gruppo da inserire senz’altro fra i punti di riferimento della band milanese.

L’edizione del CD è decisamente curata e la copertina di Mattias Norén (Kamelot, Epica, Sabaton) rende bene l’idea di Scuteri di ringraziare Dio per la musica, un fiore, una meraviglia che innalza l’uomo in ogni momento della sua lunga e travagliata storia. Da seguire ed ascoltare con attenzione.