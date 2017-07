Blind Guardian – Recensione: Live Beyond The Spheres

Trentadue anni di carriera, nove dischi in studio e, adesso, il terzo album dal vivo. L’amore senza limiti dei propri fan, un mondo fantastico fatto di bardi, elfi e altre creature magiche, una passione per la letteratura fantasy e J.R.R. Tolkien che ha prodotto l’adattamento musicale di una delle sue opere più importanti – “Il Silmarillion” – quando il successo della trilogia cinematografica de “Il Signore degli Anelli” era ancora lontano dall’arrivare. Questi sono i Blind Guardian, queste le premesse che portano alla pubblicazione di “Live Beyond Spheres“, nuova release che cattura la forza on stage di una delle band fondamentali per la scena Power Metal mondiale.

Dopo la pubblicazione di “Beyond The Red Mirror” [questa la nostra recensione] nel 2015, la band ha intrapreso un tour di supporto dal quale sono tratte le esibizioni dal vivo confluite nel triplo album (quattro nella versione LP) dal titolo “Live Beyond The Spheres“, imponente testimonianza della carriera dei Bardi di Krefeld. Scorrendo la tracklist dei tre dischi non possiamo restare impressionati per l’eterogeneità della scelta operata dai Blind Guardian che pescano a piene mani dalla loro vasta discografia, portando sul palco sia brani più diretti e immediati come quelli degli esordi, sia le composizioni più articolate e pompose che, invece, hanno caratterizzato la seconda fase della loro carriera.

Inserite il primo disco di “Live Beyond Spheres” e preparatevi a vivere un’esperienza intensa, come lo sono tutte le prove dal vivo del gruppo. Si parte subito forte con “The Ninth Wave” (tratta da “Beyond The Red Mirror”), seguita a ruota da “Banish From Sanctuary” (da “Follow The Blind”) e “Nightfall” (da “Nightfall In Middle Earth”). L’impatto è devastante, i Blind Guardian in formissima, la produzione ottima, in grado di catturare (e valorizzare) sia la parte strumentale che il feeling che si crea con il pubblico, componente quest’ultima vero punto di forza dei nostri.

Il secondo disco presenta ben quattro brani tratti da “Imaginations From The Other Side” – oltre la title track anche “Bright Eyes“, “And The Story Ends” e “A Past And A Future Secret” – album riproposto interamente dal vivo durante la recente apparizione al Battlefield Metal Fest. La terza parte, invece, è la raccolta definitiva delle hit della band, quelle che ogni fan vuole cantare a squarciagola: il coro da brividi di “The Bard’s Song (In The Forest)” (tratta da “Somewhere Far Beyond”), la potenza devastante di “Majesty” (da “Battalions of Fear”), la lunga cavalcata “Valhalla” (da “Follow the Blind”) e la canzone definitiva, “Mirror Mirror” (da “Nightfall In Middle Earth”).

Aggiungere altre parole sarebbe superfluo e potrebbe risultare ridondante. Potremmo restare ore a parlare della fase calante della voce di Hansi Kursch – fautore di una prova comunque piacevole e convincente – di come spesso ricorra ai cori per nascondere alcuni limiti, e di come l’assenza di questi in fase live venga compensata dal pubblico. Sono elementi che si perdono nella grande professionalità della band, nella capacità di saper scrivere brani superlativi e interpretarli in maniera unica. Questi sono i Blind Guardian nel 2017, questo è “Live Beyond Spheres“, un disco impeccabile, suonato da musicisti costantemente alla ricerca della perfezione. Un compendio sulla loro stupenda carriera, tra brani divenuti dei classici e nuove proposte di grande qualità.