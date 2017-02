Armored Saint – Recensione: Win Hands Down

Gli Armored Saint hanno da sempre un destino ambivalente: idolatrati da una (relativamente) ristretta cerchia di fan, che li considera tra le grandi band della storia dell’heavy metal, e prevalentemente snobbati dalla gran parte del pubblico che per qualche motivo non si è mai sintonizzato sulla proposta un po’ atipica che Bush e soci hanno coltivato fin dai dischi più vecchi.

Sgomberiamo subito il campo da questioni dicendo che chi scrive appartiene alla prima categoria, e che se invece a voi gli Armored Saint non sono mai piaciuti, non sarò un disco, pur fenomenale, come “Win Hands Down” a farvi cambiare idea.

Sta di fatto che proprio con questo lavoro la band dimostra come sia ancora possibile suonare heavy metal in modo moderno e personale, non rinunciando ai tratti storici che contraddistinguono lo stile del gruppo, ma non fermandosi ad una riproduzione eccellente di quanto fatto in passato, cercando invece di progredire ed esplorare nuovi territori.

A tratti canzoni come la title track, “Mess”, “That Was Then, Way Back When” o “With A Head Full Of Steam” (con la voce di Bush meravigliosamente accompagnata a quella di Pearl Aday) picchiano duro e richiamano alla mente un disco incredibilmente sottovalutato come “Symbol Of Salvation”. Senza, però, ricalcare la formula di un tempo, ma semmai trasportando certi elementi ad oggi per farci ascoltare una base ritmica martellante e ricca di groove (nessun dubbio sul fatto che l’accoppiata Sandoval/Vera sia una delle più solide del circuito), ma mai rabbiosa o paticolarmente aggressiva, e le vocals di John Bush, corpose e possenti come sempre, ma centrate costantemente su una linea melodica ben chiara (e mai banale).

La stessa struttura delle canzoni non è mai del tutto scontata, miscelando sia riff taglienti e metallici, che rallentamenti e aperture armoniche vicine all’hard rock più roccioso. Se prendete ad esempio una song particolarmente lunga ed elaborata come “Muscle Memory” diventa veramente difficile marcare i nostri sotto un genere preciso. Ci sono infatti piccoli inserti atmosferici, quasi elettronici, arpeggi acustici, un crescendo ritmico trascinante, cori cantabili, assoli raffinati e un break con chitarre affilate come lame. Tutto facile, orecchiabile e scorrevole, se siete una band straordinaria come loro.

Discorso simile per una canzone atipica e dal gusto moderno come “In An Istant”: praticamente impossibile da inquadrare, tra arpeggi, vocals suadenti, schitarrate che entrano con durezza e cambi di ritmo repentini sono altri sette minuti che vanno via senza che pesino neanche per un secondo.

“Dive” è invece una ballata suadente e dal gusto vintage, ma che, bontà loro, non suona comunque vecchia ed è impreziosita da un assolo struggente e da un arrangiamento con archi e cori del tutto inedito per una band come gli Armored Saint.

Una scaletta senza un momento debole che si chiude con “Up Yours”, brano che nuovamente mette insieme componenti di classic american metal, soprattutto nel riff, nella ritmica quadrata e nell’assolo sparato a mille, ma che accosta il tutto ad una melodia vocale anomala e quasi sfuggente che si insinua lentamente in testa per non lasciarci più.

Ancora una volta gli Armored Saint escono dal coro, confermandosi una delle band più creative e stilisticamente inimitabili dell’intera scena metal. Ed ancora una volta ci sarà che rimarrà a bocca aperta e chi invece non capirà il perché di tanto entusiasmo. Come si dice… c’est la vie.