Amorphis – Recensione: Elegy

Voto recensore

8,5

Etichetta: Relapse Records



Anno: 1996



Tracklist: 1. "Better Unborn" 2. "Against Widows" 3. "The Orphan" 4. "On Rich And Poor" 5. "My Kantele" 6. "Cares" 7. "Song Of The Troubled One" 8. "Weeper On The Shore” 9. "Elegy" 10. "Relief" 11. "My Kantele (acoustic reprise)"

Sito Web: www.amorphis.net