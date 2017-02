5Rand – Recensione: Sacred / Scared

Passando in rassegna le nuove realtà emerse in ambito extreme in quest’inizio d’annata, ci imbattiamo con piacere nel bel disco di debutto dei romani 5Rand. La band capitolina vede la luce nel 2012, fondata dal valido chitarrista Pierluigi Carocci e capitanata dalla carismatica cantante Julia Elenoir. Il qui analizzato “Sacred / Scared” rappresenta appunto il primo album di questo combo nostrano, un esordio che ben impressiona e convince.

La proposta dei nostri è un death metal moderno e melodico, che strizza l’occhio al metalcore, ma non rinuncia all’aggressività e si permette qualche incursione nel campo dell’industrial. Fra atmosfere intriganti, belle melodie, tanto groove e passaggi strumentali particolarmente tecnici, la musica del gruppo può ambire a conquistarsi un pubblico molto variegato. “Erase”, “Fuck Simile” e “Paint Of Pain”, oltre a essere ottimi brani, costituiscono un efficace sintesi delle caratteristiche appena elencate: dopo un attacco massiccio si aprono sempre in break melodici ricercati e mai banali, mostrando in ogni caso strutture personali ed elaborate. L’inizialmente soffusa, poi violentissima “Cordyceps” è un pezzo da novanta, “Preacher Of Lies” si mette invece in luce grazie a un arioso refrain. Sul finale c’è anche spazio per la sperimentazione con le brevi “The True Death Show” e “Narcolepsycho (Silent Scream)”, le composizioni più spietate e industriali del lotto.

I 5Rand hanno cominciato la loro carriera davvero bene, dimostrando estro e personalità. “Sacred / Scared” è un album che, come dicevamo in precedenza, ha le potenzialità per piacere a svariate tipologie d’ascoltatori e ci sentiamo di consigliare a tutti gli amanti delle sonorità moderne, che non disdegnano però l’accessibilità della buona vecchia forma canzone.