I Wovenwar hanno reso disponibile in streaming il video ufficiale di “Cascade“, brano tratto dal loro nuovo album “Honor Is Dead” (la recensione), uscito nell’ottobre 2016 per Metal Blade Records.

Ricordiamo tracklist e artwork del disco:

01. Confession

02. Censorship

03. Honor Is Dead

04. Lines In The Sand (il video ufficiale)

05. World on Fire

06. Compass

07. Stones Thrown

08. Cascade

09. Silhouette

10. Bloodletter

11. 130