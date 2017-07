I Wolves In The Throne Room hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album di studio, che si intitolerà “Thrice Woven” e verrà pubblicato il prossimo 22 Settembre per Artemisia Records.

La band ha reso disponibile un primo trailer della release:

Di seguito invece la tracklist e l’artwork della release:

1. Born from the Serpent’s Eye

2. The Old Ones Are With Us

3. Angrboda

4. Mother Owl, Father Ocean

5. Fires Roar in the Palace of the Moon