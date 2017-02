Wednesday 13: a giugno il nuovo album, “Condolences”

Wednesday 13 ha firmato un contratto discografico con l’etichetta Nuclear Blast Entertainment. Il nuovo album, il settimo nella carriera della band, si intitolerà “Condolences” e sarà pubblicato il 2 giugno. Il successore di “Monsters Of The Universe“, dato 2015, sarà prodotto da Chris “Zeuss” Harris, che ha già lavorato con Wednesady 13 e con il chitarrista Roman nell’album dei Murderdolls del 2013, “Women & Children Last”. Restiamo in attesa di altre informazioni sulla nuova release.