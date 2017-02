Wacken Open Air: aggiunte altre band per l’edizione 2017

Si aggiungono molti altri nomi a quelli dele band che parteciperanno all’edizione 2017 del Wacken Open Air, in programma dal 3 al 5 agosto prossimi. Le band confermate si esibiranno tutte su due dei palchi minori del festival, il Wackinger Stage e il Beer Garten Stage, e alcuni di questi nomi sono delle presenze fisse del festival.

Sul Wackinger Stage si esibiranno sicuramente Corvus Corax, Skálmöld, Harpyie, Omnium Gatherum, Ereb Altor, Versengold, Fuchsteufelswild, Pampatut, Ganaim, Mr. Irish Bastard, Skorbut e SAOR Patrol, mentre sul Beer Garten Stage si esibiranno Turbobier, The O’Reillys and the Paddyhats, Bai Bang, Blechblosn, Asrock, Tears for Beers, Whiskey Dick, Mambo Kurt, the W:O:A Firefighters, T.V. Smith e Charlie Harper. Sul terzo palco minore del festival, il Wasteland Stage, si esibiranno invece NullDB e Sub Dub Micromachine, i Blaas Of Glory torneranno come tutti gli anni come Walking Act (cioè una band che si esibisce in diversi punti di Wacken), e Phil Rind dei Sacred Reich si esibirà in alcuni monologhi, presumibilmente in ogni giornata del festival.