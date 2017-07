Vulture Industries: i dettagli del nuovo album

I Vulture Industries hanno reso disponibili i dettagli del loro nuovo album, che si intitolerà “Stranger Times” e verrà pubblicato il prossimo 22 Settembre per Season Of Mist.

La band ha inoltre reso disponibile in streaming il nuovo brano “As The World Burns”, che può essere ascoltato in anteprima italiana per Metalitalia

Di seguito la tracklist della release:

1. Tales of Woe (4:37)

2. As the World Burns (5:22)

3. Strangers (7:10)

4. The Beacon (5:35)

5. Something Vile (4:17)

6. My Body, My Blood (2:27)

7. Gentle Touch of a Killer (5:03)

8. Screaming Reflections (5:32)

9. Midnight Draws Near (5:20)

Questo invece l’artwork di copertina: