In attesa del loro nuovo album, le cui registrazioni inizieranno in agosto, i Voivod torneranno in Italia a fine settembre per una data live. Con loro di supporto gli Earthship.

I dettagli:

Voivod

+ Earthship

Mercoledì 27 settembre

LOCOMOTIV CLUB Bologna

Via Sebastiano Serlio 25/2, 40128 Bologna

Evento Facebook