Vimic: il comunicato per la cancellazione del tour europeo

Comunicato Vertigo:

Joey Jordison’s VIMIC: tour europeo posticipato.

Dal management di VIMIC riceviamo la notizia che la band è costretta a POSTICIPARE il tour europeo e quindi anche LA DATA ITALIANA programmata il 20 marzo al Legend Club di Milano.

I possessori del biglietto potranno richiedere il rimborso entro e non oltre il 5 aprile.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale:

Vimic hanno deciso di posticipare il tour europeo a Novembre/Dicembre 2017 a causa di ritardi nell’uscita dell’album. La band si esibirà in ogni caso sui palchi dei festival estivi sia in Nord America che in Europa. Joey Jordison commenta:

Siamo molto dispiaciuti per questa notizia, ma vogliamo che i nostri fan ricevano da noi nuova musica in contemporanea al tour mondiale. Saremo in Europa e Nord America fra Novembre e Dicembre 2017.’ Il nuovo album di VIMIC si intitolerà Open Your Omen e rappresenta il punto più alto della carriera di Joey Jordison. ‘I riff, i testi e le parti ritmiche di Open Your Omen parlano da soli.’ Dichiara Joey Jordison. ‘Ho iniziato la composizione di questo disco nella fase di guarigione dalla Mielite Acuta e scrivere i brani è stata la mia salvezza. Questa band e questo album non solo mi hanno insegnato a camminare nuovamente, ma a riprendere le bacchette in mano e pestare sulla batteria. Open Your Omen rappresenta la mia rinascita.