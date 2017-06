I Venomous Maximus pubblicheranno il loro nuovo album intitolato “No Warning” il prossimo 28 luglio tramite Shadow Kingdom Records. Oggi la band ha diffuso online tramite BandCamp, il primo singolo “Return Of The Witch“:

Ricordiamo di seguito la tracklist del disco:

01. I

02. Spellbound

03. Pray For Me

04. Return Of The Witch

05. All Of My Dreams

06. II

07. No Warning

08. Blood For Blood

09. Endless

10. Sea Of Sleep