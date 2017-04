Venom Inc.: una data live in Sardegna a luglio

Comunicato Stampa

Sarà un’occasione speciale quella che vedrà i VENOM INC calare di nuovo sul suolo italico, precisamente a Thiesi (SS), in Sardegna. Il 29 Luglio 2017 infatti ricorrerà il 10° anniversario del motoclub Bardaneris e sarà celebrato con un evento open air da non perdere per tutti gli amati della musica e delle moto.

La storica band formata da Tony Dolan (a.k.a. Demolition Man), Mantas e Abaddon promette ai propri fan uno show memorabile.

L’ingresso è gratuito.

Maggiori info sulle altre band partecipanti e orari verranno forniti a breve.

Sabato 29 Luglio 2017

10° Anniversario Bardaneris

VENOM INC. + Guest

Thiesi – Località Su Padru

Evento Facebook