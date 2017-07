I Venom Inc. hanno reso disponibile in streaming il lyric video del nuovo brano “Avé Satanas”, contenuto nel prossimo album della band dal titolo “Avé”, in uscita l’11 Agosto per Nuclear Blast.

Ricordiamo di seguito la tracklist e l’artwork della release:

01. Ave Satanas

02. Forged In Hell

03. Metal We Bleed

04. Dein Fleisch

05. Blood Stained

06. Time To Die

07. The Evil Dead

08. Preacher Man

09. War

10. I Kneel To No God

11. Black N Roll