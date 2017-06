United As One: i dettagli della terza edizione del festival

Comunicato Stampa

Tutto pronto per la terza edizione dello United As One Festival (open air) che si terrà venerdì 30 Giugno 2017 presso il campo sportivo Kaleidos di Via Bologna 1 – Poviglio – Reggio Emilia.

Di seguito la line-up definitiva e gli orari della giornata:

17:00 APERTURA PORTE | DJset by Mastafive

18:15 | 18:45 FIRST BRAWL

19:00 | 19:30 DEAFNESS BY NOISE

19:45 | 20:25 SLANDER (release party di “Calunnia” nuovo LP in uscita su F.O.A.D. Records)

20:40 | 21:25 GENERAL SURGERY (Unica data italiana)

21:40 | 22:40 WEHRMACHT (Unica data europea)

23:00 | 24:00 D.R.I. (Unica data italiana)

24:00 | DJset by Mastafive

Ingresso: 30 euro in cassa

Campeggio gratuito, svariati punti di ristoro e area merchandise.

Per Informazioni e prenotazioni: unitedasonefestival@gmail.com

