Ulvedharr: i dettagli del nuovo album “Total War”; online il brano “Master Of Slavery”

Gli Ulveddhar hanno annunciato la pubblicazione del nuovo studio album intitolato “Total War“. La release vedrà la luce il prossimo 18 agosto tramite Scarlet Records.

La death metal band italiana ha inoltre diffuso online “Master Of Slavery“, primo singolo tratto dal nuovo lavoro:

Gli Ulvedharr si esibiranno Sabato 8 Luglio a Parma in occasione del Truemetal.it Festival, in compagnia di band come BULLDOZER, SCHIZO, STRANA OFFICINA, NECRODEATH, IN.SI.DIA e molti altri.

Di seguito la tracklist di “Total War“:

01. This Is The War

02. Wolves

03. Flagellum Dei

04. Inquisition

05. Total War

06. Wrath Of Brenn

07. Krigaren

08. Master Of Slavery

09. Legion

10. The Dark Age

La copertina e l’artwork sono opera di Umberto D’ottavio degli Hirpvs Art studio in collaborazione con Jack Ciurlia, già chitarrista della band.