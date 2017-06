Uli Jon Roth: due date live in Italia a luglio

L’ex chitarrista degli Scorpions Uli Jon Roth ha in programma una serie di date in tutta Europa per l’estate. Il tour passerà anche dall’Italia per due date live a fine luglio:

28. July 2017 Morlupo (Roma)

29. July 2017 Matera -Basilicata Metal Fest

Il Basilicata Metal Fest arriva quest’anno alla sua terza edizione ed è organizzato dall’Associazione Culturale Astarte. Oltre a Roth vi prenderanno parte band come Cadaveria, Claudio Simonetti’s Goblin ed Ecnephias. Tutte le informazioni nel relativo evento Facebook.