Tuesday The Sky: il video ufficiale di “Vortex Street”

Jim Matheos, chitarrista dei Fates Warning, ha dato vita a un nuovo progetto solista, i Tuesday The Sky. La band pubblicherà il proprio disco d’esordio, intitolato “Drift“, il prossimo 30 giugno tramite InsideOut Music. Al full length prenderanno parte anche Lloyd Hanney, batterista dei God Is An Astronaut, l’ex tastierista dei Dream Theater Kevin Moore e la cantante Anna-Lynne Williams. Un’anticipazione dal full length, il brano “Vortex Street” e il relativo video ufficiale, è ora disponibile online.

Ricordiamo la tracklist dell’album:

“Today The Sky”

“Kite”

“Vortex Street”

“It Comes In Waves”

“Dyatlov Pass”

“Far And Away”

“Westerlies”

“Roger, Gordo”

“The Rowing Endeth”

“Drift”