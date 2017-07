Truemetal.it Festival: il running order dell’edizione 2017

Comunicato Eagle Booking:

È tutto pronto per la quarta edizione del TRUEMETAL.it FESTIVAL, manifestazione dedicata allo storico portale italiano votato all’Hard’n’Heavy in tutte le sue forme.

Come previsto, quest’anno si svolgerà a Parma presso ISOLA SUMMER ARENA: ampio impianto sportiva appositamente attrezzata per accogliere eventi live, gode di un’estesa tensostruttura completamente areata che coprirà palco e pubblico e dove si potrà assistere ai concerti al riparo dal sole e da eventuali intemperie. La manifestazione si volgerà quindi con ogni condizione atmosferica.

All’interno saranno disponibili un piccolo Metal Market e gli immancabili stand gastronomici.

Di seguito gli orari delle esibizioni.

BULLDOZER 23:30

SCHIZO 21:30

NECRODEATH 20:20

STRANA OFFICINA 19.15

INSIDIA 18:10

DISTRUZIONE 17:25

RAIN 16:30

GAME OVER 15:45

ULVEDHARR 15:00

Apertura Cancelli ore 14:00

BIGLIETTI:

Prezzo in cassa € 20, se acquisti on line €15 + diritti Biglietti disponibili su Mailticket.

Sabato 8 Luglio

TRUEMETAL.it FESTIVAL 2017 “Italian Aggression Edition” – Open Air

BULLDOZER (unica data italiana per il 2017), SCHIZO, NECRODEATH, STRANA OFFICINA, IN.SI.DIA, RAIN, DISTRUZIONE, GAME OVER, ULVEDHARR

Isola Summer Arena

Via Mercalli 13/A – Parma

Evento Facebook