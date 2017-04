Trans-Siberian Orchestra: è morto il fondatore Paul O’ Neill

Una notizia davvero bruttissima per i fan dei Savatage e della Trans – Siberian Orcestra. Con un breve post sulla loro pagina Facebook, l’intera Orchestra annuncia la morte prematura del suo fondatore Paul O’ Neill, avvenuta ieri a causa di una malattia cronica. Paul O’ Neill, che aveva 60 anni, ha iniziato a collaborare con i Savatage fin dagli anni ’80, da “Hall Of The Mountain King” in poi, ed è stato, insieme a Jon Oliva e a Robert Kinkel, l’ideatore della Trans-Siberian Orchestra e dei suoi impressionanti allestimenti scenografici. Oltre che produttore, O’ Neill era anche musicista, e si esibiva durante i concerti della Trans-Siberian Orchestra in alcuni brani.

Questo il testo del messaggio pubblicato su Facebook per annunciare la sua scomparsa.