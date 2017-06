Per festeggiare i 40 anni della loro carriere, i Toto hanno annunciato un importante tour europeo, intitolato 40 Trips Around The Sun Tour. Il tour passerà anche dall’Italia per due date live nel mese di marzo 2018.

Le date:

10 marzo 2018 Assago (Mi), MediolanumForum

23 marzo 2018 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena – Evento Facebook

Biglietti in vendita dalle ore 11 di sabato 17 giugno.