Tony Martin: al lavoro sul nuovo album solista

Tony Martin, ex vocalist dei Black Sabbath, ha ufficialmente dato il via ai lavori sul suo atteso terzo disco solista, che dovrebbe intitolarsi “Thornz”.

L’album vedrà la partecipazione del batterista Danny “Danté” Needham di TONY MARTIN’S HEADLESS CROSS e VENOM e del chitarrista Scott McClellan.

Il titolo originariamente pensato per la release sarebbe stato “Book Of Shadows”, poi abbandonato per la presenza di altri dischi con lo stesso nome.

Secondo quanto dichiarato da Tony Martin, la collaborazione con Scott McClellan, conosciuto per caso tramite social media alcuni anni fa, avrebbe fatto sì che la direzione musicale del nuovo disco sia più heavy che in passato: Thornz dovrebbe contenere dieci tracce, scritte principalmente da Martin e McClellan e dal solo Martin. La title track è la storia di una donna che combatte contro gli abusi, ma saranno presenti anche i brani “Book Of Shadows”, “No Shame At All”, “As The World Burns” e “Damned By You”.