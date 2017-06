Timo Kotipelto / Jani Liimatainen: tre date in Italia a novembre con il progetto “Blackoustic”

Comunicato Stampa

Dopo il successo della scorsa stagione torna in Italia il progetto “Blackoustic“, ideato e interpretato dai finlandesi Timo Kotipelto (voce degli Stratovarius) e Jani Liimatainen (virtuoso chitarrista finlandese ex membro dei Sonata Arctica). Lo spettacolo sarà composto da celebri brani di STRATOVARIUS e SONATA ARCTICA, ma anche da celebri brani metal ed hard rock, fatta eccezione per il brano “Where My Rainbow Ends”, scritto da Liimatainen.

La magia di questo show è nella particolarità dell’evento, in un ambiente sicuramente più intimo delle arene alle quali sono abituati, Kotipelto e Liimatainen sono pronti a fare festa insieme a tutti i loro fan; interpretazioni coinvolgenti e spettacolari, rese possibili dalla naturale predisposizione dei due musicisti all’interazione col pubblico.

L’appuntamento è fissato dal 9 all’11 Novembre a Roma, Novara e Bologna.

Di seguito i dettagli:

Giovedì 9 Novembre 2017

TIMO KOTIPELTO & JANI LIIMATAINEN – Blackoustic (Unplugged)

Jailbreak – Roma

Venerdì 10 Novembre 2017

TIMO KOTIPELTO & JANI LIIMATAINEN – Blackoustic (Unplugged)

Phenomenon – Fontaneto D’Agogna (Novara)

Sabato 11 Novembre 2017

TIMO KOTIPELTO & JANI LIIMATAINEN – Blackoustic (Unplugged)

Alchemica Music Club – Bologna