Gli australiani Thy Art Is Murder pubblicheranno il loro nuovo album, intitolato “Dear Desolation“, il prossimo 18 agosto per Nuclear Blast. Un estratto dal full length, il brano “Slaves Beyond Death” e il relativo video ufficiale, è ora disponibile online.

Ricordiamo che i Thy Art Is Murder torneranno in Italia insieme agli After The Burial e agli Oceano il prossimo 15 ottobre al Circolo Colony di Brescia.