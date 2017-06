I Theocracy hanno reso disponibile in streaming l’audio di “Stir The Embers“, brano contenuto nel loro ultimo studio album intitolato “Ghost Ship” (la recensione), uscito in ottobre 2016 per Ulterium Records.

Di seguito ricordiamo la tracklist di “Ghost Ship“:

01. Paper Tiger

02. Ghost Ship

03. The Wonder Of It All

04. Wishing Well

05. Around The World And Back

06. Stir The Embers

07. A Call To Arms

08. Currency In A Bankrupt World

09. Castaway

10. Easter