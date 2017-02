The Obsessed: i dettagli del nuovo album “Sacred”, online il video di “Razor Wire”

I doomsters The Obsessed pubblicheranno il loro nuovo album intitolato “Sacred“, il primo a distanza di 23 anni da “The Church Within” del 1994, il prossimo 7 Aprile tramite Relapse Records. Per tale occasione la band ha anche diffuso in streaming il video ufficiale di “Razor Wire”, brano tratto dalla nuova release.

Il cantante/chitarrista della band, Scott “Wino” Weinrich, commenta così la canzone:

Già da qualche anno mi porto dietro il riff principale e il concept di “Razor Wire”. La canzone è nata a seguito di esperienze di vita reali.

Riguardo all’album Weinrich ha aggiunto:

Posso dire in tutta onestà che si tratta del disco col sound migliore di tutta la mia carriera e sono emozionato sapendo che sarà distribuito dalla Relapse.

Il full lenght sarà disponibile in CD, LP, doppio LP versione deluxe e in formato digitale su Relapse.com e Bandcamp. La versione doppio LP deluxe comprende anche due bonus tracks.

Di seguito tracklist e artwork di “Sacred“:

01. Sodden Jackal

02. Punk Crusher

03. Sacred

04. Haywire

05. Perseverance Of Futility

06. It’s Only Money

07. Cold Blood

08. Stranger Things

09. Razor Wire

10. My Daughter My Son

11. Be The Night

12. Interlude

13. On So Long (bonus)

14. Crossroader Blues (bonus)