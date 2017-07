The New Roses: i primi dettagli del nuovo album

I The New Roses hanno annunciato i dettagli del loro nuovo album di studio, che si intitolerà “One More For The Road” e verrà pubblicato il prossimo 25 Agosto per Napalm Records.

Ecco quanto dichiarato dalla band a proposito della release:

“ONE MORE FOR THE ROAD” è New Roses al 100%, un Rock’n’Roll diretto e senza compromessi, fondato sull’esperienza dei tantissimi show che abbiamo suonato durante l’ultimo anno e dedicato al nostro pubblico.

Non vediamo l’ora di eseguirlo in occasione del nostro prossimo tour, perchè questi brani sono stati scritti per un palcoscenico, una folla urlante e una Rock’n’Roll Band che spacca i culi!!”

Di seguito l’artwork dell’album: